2020-02-25T11:56:12+03:00
Происшествия

В Воронеже аферист ухитрился «кинуть» торговых начальников на четыре миллиона рублей

Он заключил липовый договор на поставку алкоголя от имени компании, в которой не работал
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники отдела уголовного розыска Советского района задержали 37-летнего воронежца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году, мужчина, использую хорошее знакомство с руководителями организации сферы потребительского рынка, заключил договор на поставку алкоголя от имени частной компании. При этом аферист в ней даже не работал. В кассе он получил за горячительные напитки, которые он якобы хотел доставить, четыре миллиона рублей. Эту сумму он потратил на личные нужды. От исполнения договора мужчина долго увиливал, используя различные отговорки. В конце 2019 года терпение у торговых начальников лопнуло, и они написали заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Афериста задержали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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