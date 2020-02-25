9 районов Воронежской области остались без света из-за непогоды

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:40:16+03:00

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Без света из-за непогоды остались жители Аннинского, Бобровского, Терновского, Россошанского, Новоусманского, Нижнедевицкого, Хохольского, Семилукского и Верхнехавского районов Воронежской области. Отключения в сетях 6-10 кВ произошли из-за налипания на проводах и деревьях мокрого снега, который шел 23 и 24 февраля.

- В настоящий момент технологические нарушения устраняются силами 37 аварийно-восстановительных бригад в составе более 120 человек, 40 единиц спецавтотехники. Для энергоснабжения социально-значимых потребителей задействовано 8 резервных источника электроснабжения, - сообщили в филиале «Россети Центр Воронежэнерго».

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ИСТОЧНИК KP.RU