2020-02-25T10:22:03+03:00
Происшествия

Под Воронежем перевернулся ВАЗ-2113, водитель погиб

Авария произошла недалеко от Россоши
Ярослав ИВАНОВ
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За 24 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 63 ДТП, из них 42 произошло в областном центре. В двух авариях двое пострадали и один погиб.

Смертельная авария произошла около 14.00 в Россошанском районе. На 25-м километре автодороги «Россошь-Нижний Карабут» водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась.

30-летний водитель скончался на месте аварии. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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