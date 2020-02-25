2020-02-25T09:57:11+03:00
Общество

В Воронеже возобновились занятия в школах после карантина

Дети не ходили в образовательные учреждения две недели
Ярослав ИВАНОВ
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25 февраля в школах Воронежа снова начинаются занятия после карантина. Внеплановые каникулы в образовательных учреждениях столицы Черноземья длились две недели, с 11 февраля. В мэрии отметили, что больше карантин продлевать не будут, школьники вернутся на занятия, их будут проводить по скорректированным программам (на этот случай в учебных планах заложены «резервные часы»). Тем временем, в учебных заведениях продолжится контроль заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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