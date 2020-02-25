В Воронеже возобновились занятия в школах после карантина

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:57:11+03:00

Изменить размер текста: A A

25 февраля в школах Воронежа снова начинаются занятия после карантина. Внеплановые каникулы в образовательных учреждениях столицы Черноземья длились две недели, с 11 февраля. В мэрии отметили, что больше карантин продлевать не будут, школьники вернутся на занятия, их будут проводить по скорректированным программам (на этот случай в учебных планах заложены «резервные часы»). Тем временем, в учебных заведениях продолжится контроль заболеваемости.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU