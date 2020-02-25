В Воронежском театре оперы и балета будут показывать картины местных художников
27 февраля в Воронежском театре оперы и балета открывается первая выставка нового творческого проекта «Картинная галерея в театре». В театральном фойе 2-го этажа в течение 2020 года будут показывать работы известных воронежских художников. Откроет проект выставка Валерия Семенова и Виктора Бойченко.
- У наших зрителей появится возможность совместить поход в театр с посещением картинной галереи. Формат передвижных выставок выбран неслучайно, так как он позволяет постоянно обновлять экспозицию, давая возможность представить театралам творчество воронежских живописцев во всем его многообразии, - отметили в театре.
Первая выставка продлится до середины марта. Увидеть картины смогут зрители, пришедшие на спектакли театра.
ИСТОЧНИК KP.RU