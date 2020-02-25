Артисты Камерного прочитают воронежцам «Лето Господне» под музыку
Известный воронежские артисты, актеры Камерного театра Наталья Шевченко и Андрей Мирошников представят воронежцам 25 февраля постановку «Лето Господне. Масленица». Творцов вдохновил проект «Сказки с оркестром», где известные актеры читают различные произведения под музыку. Триптих - Рождество, Масленица, Пасха - на трехчастное произведение писателя Ивана Шмелева актеры Камерного театра создали в 2012 году. И сейчас решили возродить.
«Лето Господне. Масленица» можно посмотреть сегодня, 25 февраля, в Доме актера. В проекте участвуют музыканты Яна Мирошникова, Екатерина Задонская и Наталья Волкова.
ИСТОЧНИК KP.RU