Воронежцев предупредили о пожарно-тактических учениях в ТЦ «Максимир»
Тренировки пройдут 25 февраля
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В Воронеже местных жителей предупредили о пожарно-тактических учениях с применением пожарной техники в ТЦ «Максимир» на Ленинском проспекте, 174П. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в понедельник, 24 февраля.
Тренировки пройдут во вторник, 25 февраля, с 9 до 10 утра.
- Просьба ко всем жителям и гостям города отнестись к учениям с пониманием, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU