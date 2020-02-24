2020-02-24T19:04:58+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о пожарно-тактических учениях в ТЦ «Максимир»

Тренировки пройдут 25 февраля
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже местных жителей предупредили о пожарно-тактических учениях с применением пожарной техники в ТЦ «Максимир» на Ленинском проспекте, 174П. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в понедельник, 24 февраля.

Тренировки пройдут во вторник, 25 февраля, с 9 до 10 утра.

- Просьба ко всем жителям и гостям города отнестись к учениям с пониманием, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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