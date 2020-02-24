В Воронеже активисты Молодой гвардии почтили память Романа Филипова
В Воронеже молодогвардейцы в День защитника Отечества почтили память Романа Филипова, который погиб в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 24 февраля.
23 февраля более 70 человек выстроились на Адмиралтейской площади в форме медали Героя России, а затем в форме флага России и со словами «Помним и гордимся!» выпустили в небо воздушные шары золотого, белого, синего, красного цветов.
Напомним, Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в Сирии. Его самолет сбили, герой оказался в окружении террористов. С криком «Это вам за пацанов!» он взорвал гранату, когда бандиты подошли поближе. Роману Филипову посмертно присвоили звание Героя России. Его похоронили на Аллее Славы Коминтерновского кладбища.
ИСТОЧНИК KP.RU