В Воронеже активисты Молодой гвардии почтили память Романа Филипова

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:03:42+03:00

Более 70 человек выстроились на Адмиралтейской площади в форме медали Героя России

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В Воронеже молодогвардейцы в День защитника Отечества почтили память Романа Филипова, который погиб в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 24 февраля.

23 февраля более 70 человек выстроились на Адмиралтейской площади в форме медали Героя России, а затем в форме флага России и со словами «Помним и гордимся!» выпустили в небо воздушные шары золотого, белого, синего, красного цветов.

Напомним, Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в Сирии. Его самолет сбили, герой оказался в окружении террористов. С криком «Это вам за пацанов!» он взорвал гранату, когда бандиты подошли поближе. Роману Филипову посмертно присвоили звание Героя России. Его похоронили на Аллее Славы Коминтерновского кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU