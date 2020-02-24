2020-02-24T16:47:54+03:00
Общество

Новые поезда через Воронеж в Крым начнут ходить весной

Билеты начнут продавать в феврале
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Теперь воронежцы смогут отправиться в Крым по железной дороге.Теперь воронежцы смогут отправиться в Крым по железной дороге.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Новые железнодорожные маршруты через Воронеж в Крым начнут ходить уже весной 2020 года. Об этом в официальной группе в соцсети сообщил перевозчик.

Поезда также свяжут Симферополь с Кисловодском, Екатеринбургом и Мурманском. Билеты начнут продавать 25 февраля.

Напомним, первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправился в конце декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже активисты Молодой гвардии почтили память Романа Филипова
В Воронежской области вор-сладкоежка похитил 200 кг меда на такси
Новые поезда через Воронеж в Крым начнут ходить весной
В центре Воронежа над головой прохожих нависла опасность
Воронежский ЗАГС потратит на оцифровку документов 42 млн рублей
В Воронежской области пенсионерка не отдала деньги мошенникам за «ДТП с сыном»
В Воронежской области из-за переполненности СИЗО нарушили права 46 человек
Штормовое предупреждение из-за сильного мокрого снега объявили в Воронеже
Воронежцев приглашают в «Дивногорье» покормить пернатых
В Воронежской области в столкновении трех иномарок на встречке пострадали пять человек
Воронежский «Факел» переиграл «Енисей» по пенальти
Воронежцев ждет теплая и дождливая рабочая неделя
В Воронеже во время салюта загорелся дом
В воронежской многоэтажке после вмешательства ГЖИ заменили опасный электрощиток
В Воронежской области 20 незаконных кладбищ
В Воронежской области в 1,5 раза выросло бешенство среди животных