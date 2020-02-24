Новые поезда через Воронеж в Крым начнут ходить весной

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:47:54+03:00

Теперь воронежцы смогут отправиться в Крым по железной дороге. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Новые железнодорожные маршруты через Воронеж в Крым начнут ходить уже весной 2020 года. Об этом в официальной группе в соцсети сообщил перевозчик.

Поезда также свяжут Симферополь с Кисловодском, Екатеринбургом и Мурманском. Билеты начнут продавать 25 февраля.

Напомним, первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправился в конце декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU