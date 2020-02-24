Новые поезда через Воронеж в Крым начнут ходить весной
Билеты начнут продавать в феврале
Теперь воронежцы смогут отправиться в Крым по железной дороге.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:
Новые железнодорожные маршруты через Воронеж в Крым начнут ходить уже весной 2020 года. Об этом в официальной группе в соцсети сообщил перевозчик.
Поезда также свяжут Симферополь с Кисловодском, Екатеринбургом и Мурманском. Билеты начнут продавать 25 февраля.
Напомним, первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправился в конце декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU