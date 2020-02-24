Воронежский ЗАГС потратит на оцифровку документов 42 млн рублей
Соответствующие документы появились на сайте госзакупок
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ЗАГСы в Воронежской области потратят до 42 млн рублей на конвертацию в форму электронного документа записей актов гражданского состояния. Соответствующая информация появились на сайте госзакупок.
За эти деньги подрядчик должен будет проводить конвертацию в ежедневном режиме, кроме выходных и праздников до 15 декабря 2020 года. Суммарно необходимо оцифровать больше 3 млн записей, которые находятся в 37 территориальных отделах ЗАГС по всему региону.
Итоги аукциона проведут 24 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU