2020-02-24T15:06:32+03:00
Общество

В центре Воронежа над головой прохожих нависла опасность

С балкона дома на улице Студенческой едва не рухнул кусок жести
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы заметили на балконе дома по улице Студенческой, 33 опасный кусок жести. Очевидно, что когда-то он предохранял от разрушения бетонную плиту. Но со временем плита настолько раскрошилась, что жесть повисла на одном гвозде, угрожая здоровью пешеходов.

Горожане сообщили об опасности в сосетях. Там сообщение увидели журналисты и, в свою очередь, довели до сведения УК.

- В ближайшее время сотрудник управляющей организации выйдет на место и огородит опасный участок предупреждающими лентами, - рассказали «КП» - Воронеж в пресс-центре ЖКХ. – После этого он попробует попасть в квартиру, чтобы убрать кусок жести изнутри. Если это окажется невозможным, то рабочие будут нанимать технику и демонтировать жесть с улицы.

Как пояснил наш собеседник, ремонт фасадов не входит в перечень работ, проводимых УК. Это задача Фонда капремонта. В ближайшие три года, по планам регионального оператора, в этом доме планируется провести капитальный ремонт кровли, систем отопления и холодного водоснабжения, а также канализации. А вот ремонт фасада здания намечен только на период с 2023 по 2025 годы.

Однако в силах собственников дома приблизить сроки проведения ремонта фасада. Подробнее об этом можно узнать в большом материале «КП»-Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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