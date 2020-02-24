В Воронежской области пенсионерка не отдала деньги мошенникам за «ДТП с сыном»
В Павловском районе 89-летняя пенсионерка не поверила мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 24 февраля.
Так, пожилая женщина рассказала, что в 4 часа ночи ей позвонил неизвестный и заявил, что ее сын попал в ДТП. Мужчина потребовал 100 тысяч рублей на лечение после аварии. Но пенсионерка не поверила его словам, бросила трубку и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано три мошенничества, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 180 тысяч рублей. Два из них совершены под предлогом того, что родственник попал в ДТП, один под предлогом займа.
ИСТОЧНИК KP.RU