2020-02-24T14:24:19+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионерка не отдала деньги мошенникам за «ДТП с сыном»

Преступники требовали у женщины 100 тысяч рублей, но она бросила трубку
Юлия ДИДЕНКО
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В Павловском районе 89-летняя пенсионерка не поверила мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 24 февраля.

Так, пожилая женщина рассказала, что в 4 часа ночи ей позвонил неизвестный и заявил, что ее сын попал в ДТП. Мужчина потребовал 100 тысяч рублей на лечение после аварии. Но пенсионерка не поверила его словам, бросила трубку и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано три мошенничества, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 180 тысяч рублей. Два из них совершены под предлогом того, что родственник попал в ДТП, один под предлогом займа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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