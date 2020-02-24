2020-02-24T13:03:39+03:00
Общество

В Воронежской области из-за переполненности СИЗО нарушили права 46 человек

В изоляторах содержалось 1175 заключенных при лимите в 1129
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Воронежской области.Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Воронежской области.
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СИЗО в Воронежской области по-прежнему остаются переполненными. Проблему обсудили на координационном совещании в Центре защиты прав человека под председательством омбудсмена Татьяны Зражевской.

Так, в изоляторах региона на конец 2019 года при лимите наполнения 1129 по факту содержалось 1175 человек. Таким образом, были нарушены права 46 из них. Причиной стало.затянувшееся строительство СИЗО в Борисоглебске. В настоящее время из-за ряда организационных причин строительные работы на этом объекте не проводятся.

По данным УФСИН России по Воронежской области, в 2019 году из следственных изоляторов области из-под стражи освободили 683 человека. Это было связано с изменением меры на более мягкую либо отменой меры пресечения в виде заключения под стражу, применением наказания по приговору суда, не связанного с лишением свободы, а также прекращением уголовного преследования (уголовного дела), истечением срока содержания под стражей и отсутствием информации из суда о его продлении.

Из этого следует, что заключение под стражу не является безальтернативной мерой пресечения и имеется необходимость более тщательного, избирательного подхода правоохранительных органов к ее использованию.

Руководителям правоохранительных органов рекомендовали продолжить практику внесения перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу только как исключительной. Кроме того, им посоветовали обращать большее внимание и контроль за целесообразностью возвращения подозреваемых и обвиняемых из ИВС в СИЗО на выходные и праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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