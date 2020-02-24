Штормовое предупреждение из-за сильного мокрого снега объявили в Воронеже

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:40:36+03:00

Спасатели просят воронежцев и жителей региона быть внимательными на дорогах. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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Воронежский гидрометцентр предупредил местных жителей о надвигающейся непогоде. Штормовое предупреждение объявили из-за сильного мокрого снега, который ожидается с 18.00 понедельника, 24 февраля, до 12:00 вторника, 25 февраля.

В Воронеже и области прогнозируют осадки, налипание снега и гололед. Также в регионе ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/c. Спасатели попросили местных жителей быть внимательными и проявлять осторожность в это время. Водителям рекомендуют учитывать ухудшение обстановки на дорогах.

Похожее предупреждение синоптики давали и в воскресенье, 23 февраля. Но тогда порывы ветра не превышали 18 м/с.

Спасатели просят воронежцев и жителей региона быть внимательными и проявлять осторожность в это время. Водителям следует учитывать ухудшение обстановки нга дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU