2020-02-24T11:59:41+03:00
Общество

Воронежцев приглашают в «Дивногорье» покормить пернатых

В конце зимы запасы пищи для птиц на исходе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта музея-заповедника "Дивногорье"фото с сайта музея-заповедника "Дивногорье"
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Конец зимы – начало весны – одновременно радостное и трудное время для птиц. Перелетные пернатые возвращаются в родные места, но запасы пищи уже на исходе. В этот период особенно важно поддержать птиц, подкормив их.

29 февраля воронежцев и жителей области приглашают в музей-заповедник «Дивногорье» на экологическую акцию по подкормке птиц. Гости узнают на мероприятии много нового и интересного. Например, какие корма предпочитают те или иные виды птиц. А какие – могут им навредить.

- Участники акции «Мы вас ждем, товарищ птица» узнают, какие птицы остаются зимовать в Дивногорье, а какие прилетят только весной, посмотрят фильм про перелетных птиц средней полосы, сделают простейшие кормушки и развесят их возле Дивногорского подворья, на берегу Тихой Сосны и наверху мелового плато, попутно наблюдая птиц в природе, - рассказали организаторы акции.

Гостей ждут в субботу, 29 февраля, в 10.001 у гостиницу. Но предварительно надо сообщить о своем участии по телефонам: +7 961 029 81 35 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30) или +7-930-404-10-69, Игорь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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