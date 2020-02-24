2020-02-24T11:06:41+03:00
Происшествия

В Воронежской области в столкновении трех иномарок на встречке пострадали пять человек

Авария произошла в Хохольском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Хохольском районе на 41 км автодороги «Воронеж-Луганск» столкнулись Chevrolet Lanos и Skoda Superb. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 24 февраля.

Авария произошла накануне, 23 февраля, в 14.15. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ехал со стороны Острогожска в направлении Воронежа. Затем он выехал на полосу встречного движения и врезался в «Шкоду». За рулем второй иномарки была 28-летняя жительница столицы Черноземья. А после этого «Шевроле» протаранил еще и «Фольтсфаген Пассат», которым управлял 43-летний житель Воронежской области.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Lanos, 18-летняя жительница Россошанского района, а также водитель и пассажиры автомобиля «Skoda Superb», 21-летний житель областного центра и 2-летняя девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия с выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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