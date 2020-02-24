2020-02-24T10:31:21+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» переиграл «Енисей» по пенальти

За основное время обе команды не смогли забить ни одного гола
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба ФК «Факел».Фото: пресс-служба ФК «Факел».
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Воронежский «Факел» победил красноярский «Енисей» в матче Кубка ФНЛ. Основное время игры завершилось нулевой ничьей. Однако в серии пенальти сине-белые оказались сильнее 4:3. Теперь в матче за девятое место в турнире «Факел» 26 февраля сыграет с победителем пары «Крылья Советов-М»-СКА.

Матч прошел на Кипре в воскресенье, 23 февраля. Победные голы в ворота соперников забили полузащитник Михаил Петрусев, нападающий Максим Григорьев, защитник Владислав Турукин и новичок в команде полузащитник Алексей Евсеев. Но основную роль сыграл вратарь Станислав Бучнев, который отразил два пенальти. А решающий промах в составе «Енисея» допустил Константин Гарбуз, выступавший за воронежский клуб в 2014 году.

После матча тренер «Факела» Владимир Бесчастных отметил, что игра получилось боевой и на пенальти футболисты выходили сами без назначения.

- Молодцы ребята, что старались борьбу не проигрывать. Конечно, в плане организации игры есть проблемы. Но боролись, боролись до конца, - прокомментировал главный тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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