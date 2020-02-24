Воронежцев ждет теплая и дождливая рабочая неделя

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:40:22+03:00

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Воронежцев ждет по-настоящему весенняя рабочая неделя с 25 по 28 февраля. В столице Черноземья будет удерживаться теплая погода и пройдут дожди. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Так, в ночь на вторник, 25 февраля, столбик термометра опустится до -1 градуса и временами ожидаются осадки. Ветер северный 5 м/с. А вот в первый рабочий день после длинных выходных уже будет +2 градуса тепла, небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 2 м/с.

В ночь на среду, 26 февраля, синоптики прогнозируют снова небольшое похолодание. Температура опустится до -4 градусов. Будет облачно с прояснениями, а временами небольшие осадки. Ветер юго-западный 3 м/с. Днем снова потеплеет. Столбик термометра поднимется до +5 градусов.Ожидается облачная погода и небольшой дождь. Ветер южный 5 м/с.

В четверг, 27 февраля. ночью ожидается +2 градуса тепла, облачность и временами небольшие осадки. Ветер южный 4 м/с. Днем потеплеет до +8 градусов. Будет облачно, но осадков не ожидается. Ветер южный 4 м/с.

В ночь на пятницу, 28 февраля, столбик термометра опустится всего до +5 градусов тепла. Прогнозируется облачная погода и временами небольшой дождь. Ветер южный 4 м/с. Днем будет +9 градусов тепла. Ожидается облачная и дождливая погода. Ветер южный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU