В Воронеже во время салюта загорелся дом

24 Февр. 2020 2020-02-24T08:03:49+03:00

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В Воронеже во время салюта загорелся частный двухэтажный дом на улице Смоленской. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Воронежской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 20.50 в воскресенье, 23 февраля.

-Поскольку район безводный, ближайший гидрант находится почти в полукилометре, на место были направлены значительные силы - 16 единиц техники и почти 50 человек. За короткие сроки пожарным удалось проложить 450 метров рукавной линии и отстоять рядом стоящие дома - застройка очень плотная, - прокомментировали в ведомстве.

Также специалисты пояснили, что фейерверк тут не при чем. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в проводке.

Огонь потушили в 21.55. К счастью, никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/762558" frameborder="0"></iframe> Пожар в Воронеже 23 февраля.ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU