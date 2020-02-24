2020-02-24T08:03:49+03:00
Происшествия

В Воронеже во время салюта загорелся дом

Огонь не могли потушить час
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.
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В Воронеже во время салюта загорелся частный двухэтажный дом на улице Смоленской. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Воронежской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 20.50 в воскресенье, 23 февраля.

-Поскольку район безводный, ближайший гидрант находится почти в полукилометре, на место были направлены значительные силы - 16 единиц техники и почти 50 человек. За короткие сроки пожарным удалось проложить 450 метров рукавной линии и отстоять рядом стоящие дома - застройка очень плотная, - прокомментировали в ведомстве.

Также специалисты пояснили, что фейерверк тут не при чем. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в проводке.

Огонь потушили в 21.55. К счастью, никто не пострадал.

Пожар в Воронеже 23 февраля.ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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