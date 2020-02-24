В Воронеже во время салюта загорелся дом
В Воронеже во время салюта загорелся частный двухэтажный дом на улице Смоленской. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.
Как пояснили в ГУ МЧС России по Воронежской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 20.50 в воскресенье, 23 февраля.
-Поскольку район безводный, ближайший гидрант находится почти в полукилометре, на место были направлены значительные силы - 16 единиц техники и почти 50 человек. За короткие сроки пожарным удалось проложить 450 метров рукавной линии и отстоять рядом стоящие дома - застройка очень плотная, - прокомментировали в ведомстве.
Также специалисты пояснили, что фейерверк тут не при чем. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в проводке.
Огонь потушили в 21.55. К счастью, никто не пострадал.
Пожар в Воронеже 23 февраля.ГУ МЧС России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU