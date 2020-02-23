В воронежской многоэтажке после вмешательства ГЖИ заменили опасный электрощиток

23 Февр. 2020 2020-02-23T19:16:20+03:00

А со двора вывезли ветви деревьев

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Государственная жилищная инспекция Воронежской области провела проверку по коллективной жалобе жильцов одного из подъездов дома №20 по улице 45-ой Стрелковой дивизии. Собственники сообщили в инспекцию об опасном электрощитке. Инспектор ГЖИ обнаружил на втором этаже провода со «скрутками» и другими повреждениями.

Накануне визита инспектора УК Коминтерновского района провела опиловку аварийных ветвей старых деревьев, но порубочные остатки долгое время лежали на земле со стороны фасада дома.

- По итогам проверки управляющей домом организации выдали предписание об устранении всех выявленных нарушений, - рассказали в ГЖИ. – Повторная проверка показала, что все замечания учтены.

ИСТОЧНИК KP.RU