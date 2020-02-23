В воронежской многоэтажке после вмешательства ГЖИ заменили опасный электрощиток
Государственная жилищная инспекция Воронежской области провела проверку по коллективной жалобе жильцов одного из подъездов дома №20 по улице 45-ой Стрелковой дивизии. Собственники сообщили в инспекцию об опасном электрощитке. Инспектор ГЖИ обнаружил на втором этаже провода со «скрутками» и другими повреждениями.
Накануне визита инспектора УК Коминтерновского района провела опиловку аварийных ветвей старых деревьев, но порубочные остатки долгое время лежали на земле со стороны фасада дома.
- По итогам проверки управляющей домом организации выдали предписание об устранении всех выявленных нарушений, - рассказали в ГЖИ. – Повторная проверка показала, что все замечания учтены.
ИСТОЧНИК KP.RU