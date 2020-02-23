2020-02-23T18:09:46+03:00
Общество

В Воронежской области 20 незаконных кладбищ

Они занимают территорию лесного фонда
Елена ФЕДЯШЕВА
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Руководитель управления лесного хозяйства Воронежской области Александр Сысоев озвучил на совещании с главами районов у губернатора проблему незаконного размещения людских захоронений на территории лесов. По данным ведомства, на сегодня в регионе 20 таких погостов в 10 муниципальных районах. Их площадь около 65 гектаров.

- Использование лесов для этих целей лесным законодательством не предусмотрено и является незаконным самовольным занятием лесного участка, которое влечет за собой административную ответственность, - сообщили в управлении лесхоза. - При этом ремонт и содержание подобных захоронений проблематично, поскольку муниципалитеты не вправе выделять деньги на эти не принадлежащие им объекты.

Александр Сысоев предложил поэтапную перевести эти земли в ведение местных администраций, а взамен им в течение года провести посадку леса на такой же площади за счет муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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