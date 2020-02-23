В Воронежской области в 1,5 раза выросло бешенство среди животных

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:20:16+03:00

С начала года зарегистрировали уже три случая

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В январе 2020 года в Воронежской области зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая бешенства среди животных. В том числе два случая у кошек и один – у лисы. Это в 1,5 раза больше, чем в январе 2019 года.

Кроме того, в первый месяц года к врачам обратились 567 человек, имевших контакт с подозрительными или неизвестными животными и получившими от них различные ранения: царапины или укусы. И эти данные также говорят о росте пострадавших на 7% в сравнении с прошлым годом.

При этом число укусов от диких животных выросло в 2,9 раза. Наибольший показатель пострадавших от укусов животными (от 25,52 до 45,35 на 100 тыс. населения) зарегистрирован в 11 районах области и г. Воронеже.

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ИСТОЧНИК KP.RU