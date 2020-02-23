2020-02-23T17:20:16+03:00
Общество

В Воронежской области в 1,5 раза выросло бешенство среди животных

С начала года зарегистрировали уже три случая
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Выросло и количество пострадавших от укусов диких животныхВыросло и количество пострадавших от укусов диких животныхФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В январе 2020 года в Воронежской области зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая бешенства среди животных. В том числе два случая у кошек и один – у лисы. Это в 1,5 раза больше, чем в январе 2019 года.

Кроме того, в первый месяц года к врачам обратились 567 человек, имевших контакт с подозрительными или неизвестными животными и получившими от них различные ранения: царапины или укусы. И эти данные также говорят о росте пострадавших на 7% в сравнении с прошлым годом.

При этом число укусов от диких животных выросло в 2,9 раза. Наибольший показатель пострадавших от укусов животными (от 25,52 до 45,35 на 100 тыс. населения) зарегистрирован в 11 районах области и г. Воронеже.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воронежской многоэтажке после вмешательства ГЖИ заменили опасный электрощиток
В Воронежской области 20 незаконных кладбищ
В Воронежской области в 1,5 раза выросло бешенство среди животных
В Воронеже в ДТП с опрокидыванием пострадала пассажирка такси
Продавала таксу, а попала на кредит: мошенники обманули жительницу Воронежа на 106 тысяч
Воронежцев предупредили о метели
В Воронежской области на пожаре погибла пенсионерка
Под Воронежем задержали магазинного грабителя
В воронежском аэропорту появился амбулаторный автолифт
Воронежцы рискуют жизнью на железнодорожном переходе у педуниверситета
В Воронеже увековечили память героя, погибшего в Чечне в 2000 году
В Воронеже водитель кроссовера устроил стрельбу во время движения
В День защитника Отечества воронежцы выстроятся в форме медали и выпустят в небо шары
Под Воронежем военнослужащие отрепетировали салют ко Дню защитника Отечества
Жительница Воронежской области после телефонного разговора с мошенником лишилась 46 тысяч
В Воронежской области задержали автовзломщика
В Воронежской области на пожаре погиб парень
«Пошлая Молли» сыграет воронежцам песни с нового альбома
В Воронежской области на видео сняли горящий электровоз
Воронежец отомстил работодателю за отказ в трудоустройстве, угнав его трактор
Липецкую банду подозревают во втором вооруженном нападении в Воронеже
В воронежский «Факел» пришел опытный полузащитник из волгоградского «Ротора»
В Воронежской области ВАЗ влетел в грузовик: один человек пострадал