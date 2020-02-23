Продавала таксу, а попала на кредит: мошенники обманули жительницу Воронежа на 106 тысяч

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:28:40+03:00

Девушка даже в руках не подержала деньги, которые ей теперь возвращать Фото: из архива «КП»

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В сети дистанционных мошенников попадают не только владельцы приличных сумм на банковских картах и счетах. Тем, кто не имеет накоплений, злоумышленники без их ведома помогают … получить кредит. Так произошло с 30-летней жительницей Железнодорожного района Воронежа.

Женщина разместила с интернете сообщение о продаже таксы. Вскоре на ее телефон позвонил мужчина, пожелавший купить щенка за три тысячи рублей. Причем деньги перевести сразу на карту продавца. Для этого незнакомец попросил сообщить ему персональные данные и код. Получив эти данные, он оформил на потерпевшую кредит на 106 тысяч. Когда деньги поступили на счет девушки, «покупатель» перезвонил и сообщил, что отправил не ту сумму. А потом попросил перечислить средства на его счет. Но и тут ничто не насторожило доверчивую женщину. Четко выполнив указания злоумышленника, она вскоре получила сообщение, что на нее оформлен кредит.

Всего за сутки от мошенников пострадали шесть жителей региона. Поисками преступников занимается полиция. По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU