2020-02-23T16:28:40+03:00
Происшествия

Продавала таксу, а попала на кредит: мошенники обманули жительницу Воронежа на 106 тысяч

Получив персональные данные, злоумышленники оформили на женщину кредит
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Девушка даже в руках не подержала деньги, которые ей теперь возвращатьДевушка даже в руках не подержала деньги, которые ей теперь возвращатьФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В сети дистанционных мошенников попадают не только владельцы приличных сумм на банковских картах и счетах. Тем, кто не имеет накоплений, злоумышленники без их ведома помогают … получить кредит. Так произошло с 30-летней жительницей Железнодорожного района Воронежа.

Женщина разместила с интернете сообщение о продаже таксы. Вскоре на ее телефон позвонил мужчина, пожелавший купить щенка за три тысячи рублей. Причем деньги перевести сразу на карту продавца. Для этого незнакомец попросил сообщить ему персональные данные и код. Получив эти данные, он оформил на потерпевшую кредит на 106 тысяч. Когда деньги поступили на счет девушки, «покупатель» перезвонил и сообщил, что отправил не ту сумму. А потом попросил перечислить средства на его счет. Но и тут ничто не насторожило доверчивую женщину. Четко выполнив указания злоумышленника, она вскоре получила сообщение, что на нее оформлен кредит.

Всего за сутки от мошенников пострадали шесть жителей региона. Поисками преступников занимается полиция. По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воронежской многоэтажке после вмешательства ГЖИ заменили опасный электрощиток
В Воронежской области 20 незаконных кладбищ
В Воронежской области в 1,5 раза выросло бешенство среди животных
В Воронеже в ДТП с опрокидыванием пострадала пассажирка такси
Продавала таксу, а попала на кредит: мошенники обманули жительницу Воронежа на 106 тысяч
Воронежцев предупредили о метели
В Воронежской области на пожаре погибла пенсионерка
Под Воронежем задержали магазинного грабителя
В воронежском аэропорту появился амбулаторный автолифт
Воронежцы рискуют жизнью на железнодорожном переходе у педуниверситета
В Воронеже увековечили память героя, погибшего в Чечне в 2000 году
В Воронеже водитель кроссовера устроил стрельбу во время движения
В День защитника Отечества воронежцы выстроятся в форме медали и выпустят в небо шары
Под Воронежем военнослужащие отрепетировали салют ко Дню защитника Отечества
Жительница Воронежской области после телефонного разговора с мошенником лишилась 46 тысяч
В Воронежской области задержали автовзломщика
В Воронежской области на пожаре погиб парень
«Пошлая Молли» сыграет воронежцам песни с нового альбома
В Воронежской области на видео сняли горящий электровоз
Воронежец отомстил работодателю за отказ в трудоустройстве, угнав его трактор
Липецкую банду подозревают во втором вооруженном нападении в Воронеже
В воронежский «Факел» пришел опытный полузащитник из волгоградского «Ротора»
В Воронежской области ВАЗ влетел в грузовик: один человек пострадал