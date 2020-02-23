2020-02-23T13:32:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре пострадал человек

В Семилукском районе сгорел частный дом
Елена ФЕДЯШЕВА
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В селе Студеновка Семилукского района в половине седьмого утра 23 февраля загорелся частный дом на улице Полевой. Огонь быстро охватил постройку площадью 40 квадратных метров. К приезду спасателей из двух отделений по всему периметру дома горела крыша. Вскоре она обрушилась.

С огнем боролись 10 спасателей и три пожарные машины. Справиться с пожаром удалось в 07.10. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, в результате ЧП пострадал человек.

Обстоятельства пожара и его причины предстоит выяснить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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