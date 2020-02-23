В Воронежской области на пожаре пострадал человек

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:32:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Студеновка Семилукского района в половине седьмого утра 23 февраля загорелся частный дом на улице Полевой. Огонь быстро охватил постройку площадью 40 квадратных метров. К приезду спасателей из двух отделений по всему периметру дома горела крыша. Вскоре она обрушилась.

С огнем боролись 10 спасателей и три пожарные машины. Справиться с пожаром удалось в 07.10. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, в результате ЧП пострадал человек.

Обстоятельства пожара и его причины предстоит выяснить экспертам.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU