Под Воронежем задержали магазинного грабителя

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:46:05+03:00

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В Новоусманском районе задержали 20-летнего жителя села Рогачевка, которого подозревают в двух ограблениях сетевого магазина в селе Отрадное. По версии следствия, парень в феврале дважды набирал в супермаркете целую корзину товаров, а затем сбегал с продуктами, не оплатив их. Общий ущерб магазину оценили в 15 тысяч рублей.

Оперативники вычислили похитителя и задержали его в квартире у знакомого, проживающего в Воронеже. Часть похищенного у подозреваемого изъяли во время обыска.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статье «грабеж». Ему грозит до 4 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU