В воронежском аэропорту появился амбулаторный автолифт
В аэропорту Воронежа заработал амбулаторный автолифт для пассажиров с ограниченными возможностями. Его приобрели еще в декабре 2019 года. Лифт представляет собой автомобиль с гидравлическим механизмом, поднимающий пассажира к входу в самолет.
Работу нового оборудования протестировали представители Регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда». Среди них были не только колясочники, но и инвалиды по зрению. Они прошли специальным маршрутом от входа в аэропорт до посадки в салон самолета.
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ИСТОЧНИК KP.RU