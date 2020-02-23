В воронежском аэропорту появился амбулаторный автолифт

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:29:44+03:00

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В аэропорту Воронежа заработал амбулаторный автолифт для пассажиров с ограниченными возможностями. Его приобрели еще в декабре 2019 года. Лифт представляет собой автомобиль с гидравлическим механизмом, поднимающий пассажира к входу в самолет.

Работу нового оборудования протестировали представители Регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда». Среди них были не только колясочники, но и инвалиды по зрению. Они прошли специальным маршрутом от входа в аэропорт до посадки в салон самолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU