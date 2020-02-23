В Воронеже увековечили память героя, погибшего в Чечне в 2000 году

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:23:34+03:00

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В школе №13 увековечили память выпускника Павла Лучникова, погибшего в 2000 году в боях с террористами в Чеченской Республике.

Павел Лучников родился в 1976 году, в 1993 году окончил школу. А через три года его призвали в армию и направили в Чечню. Срочная служба завершилась для Павла благополучно, но позже он решил продолжить службу в Чеченской Республике по контракту. При выполнении боевого задания в марте 2000 года Павел Лучников погиб.

Указом Президента РФ № 1131 от 17.06.2000 г. гвардии рядовой Лучников Павел Алексеевич награжден орденом Мужества (посмертно).

Сегодня почтить память героя пришли родители Павла, одноклассники, учителя и нынешние школьники, представители управы района, районного Совета ветеранов и отдела образования.

ИСТОЧНИК KP.RU