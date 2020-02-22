2020-02-22T19:30:25+03:00
Общество

В День защитника Отечества воронежцы выстроятся в форме медали и выпустят в небо шары

Акцию памяти Героев России организуют на Адмиралтейской площади
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже проведут акцию памяти Героев России. Активисты выстроятся в форме медали и выпустят в небо шары со словами «Помним и гордимся!» на Адмиралтейской площади в День защитника Отечества в воскресенье, 23 февраля. Присоединиться могут все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе «Молодой Гвардии». Начало акции в 12.00.

Также вблизи проведения флешмоба будет организована выставка фотографий Героя Российской Федерации майора Романа Филипова. Напомним, наш земляк погиб 3 февраля 2018 года в Сирии. Его самолет сбили, Филипов оказался в окружении террористов. С криком «Это вам за пацанов!» он взорвал гранату, когда бандиты подошли поближе. Роману Филипову посмертно присвоили звание Героя России. Его похоронили на Аллее Славы Коминтерновского кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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