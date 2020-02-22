2020-02-22T18:52:29+03:00
Общество

Под Воронежем военнослужащие отрепетировали салют ко Дню защитника Отечества

В составе салютных батарей задействовано около 50 человек
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-центр ЗВО.Фото: пресс-центр ЗВО.
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Сводные расчеты артиллерийского дивизиона общевойсковой армии ЗВО провели тренировки по подготовке к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-центре ЗВО.

Артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок 2А85. Всего в состав салютных батарей входят около 50 военнослужащих.

Артиллерийские батареи произведут залпы из трех единиц 100-мм орудий МТ-12 и двух салютных установок на базе автомобиля КамАЗ 23 февраля в 21.00.

370 салютов и 90 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат фейерверочные заряды. Жители Воронежа смогут увидеть девять видов праздничных салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, -2, -4» различных модификаций. Салют будет представлен в семи цветовых гаммах: серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой, желтой на высоте около 250-300 метров.

Фото: пресс-центр ЗВО.

Фото: пресс-центр ЗВО.

Пушки МТ-12 и салютные установки займут свое место на дамбе Чернавского моста 23 февраля в канун проведения праздничного салюта.

Напомним, в этот день с 20.00 до 22.00 запретят проезд проезд по нескольким улицам. С подробной программой мероприятий праздника вы сможете ознакомиться в нашем материале по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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