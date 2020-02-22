В Воронежской области задержали автовзломщика
В Лисках росгвардейцы задержали автовзломщика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 21 февраля.
Так, в управление Росгвардии поступила информация о том, что двое неизвестных пытаются вскрыть машину. Прибывший наряд заметил на месте двух мужчин. В этот момент они пытались скрыться.
Одного из них все же удалось задержать. Им оказался 20-летний неработающий воронежец, ранее судимый за грабёж.
Позже росгвардейцы нашли и машину со следами взлома, а также автомобиль, принадлежащий задержанному. В его салоне обнаружили набор отверток, монтировки, неустановленная акустическая система и две обшивки дверей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU