В Воронежской области задержали автовзломщика

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:39:59+03:00

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В Лисках росгвардейцы задержали автовзломщика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 21 февраля.

Так, в управление Росгвардии поступила информация о том, что двое неизвестных пытаются вскрыть машину. Прибывший наряд заметил на месте двух мужчин. В этот момент они пытались скрыться.

Одного из них все же удалось задержать. Им оказался 20-летний неработающий воронежец, ранее судимый за грабёж.

Позже росгвардейцы нашли и машину со следами взлома, а также автомобиль, принадлежащий задержанному. В его салоне обнаружили набор отверток, монтировки, неустановленная акустическая система и две обшивки дверей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU