В Воронежской области на пожаре погиб парень

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:47:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Борисоглебске на пожаре погиб 23-летний парень. ЧП случилось в пятницу, 21 февраля, в частном доме на улице Солнечной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Сообщение о возгорании поступило в 14.43. Уже в 15.00 огонь потушили. Во время ликвидации пожара нашли тело молодого человека. Причину его смерти устанавливают специалисты.

Огонь повредил мебель и пол в одной из комнат на площади два кв.м.. Всего к ликвидации пожара привлекалось восемь человек и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU