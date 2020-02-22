В Воронежской области на пожаре погиб парень
ЧП случилось в Борисоглебском районе
Изменить размер текста:
В Борисоглебске на пожаре погиб 23-летний парень. ЧП случилось в пятницу, 21 февраля, в частном доме на улице Солнечной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.
Сообщение о возгорании поступило в 14.43. Уже в 15.00 огонь потушили. Во время ликвидации пожара нашли тело молодого человека. Причину его смерти устанавливают специалисты.
Огонь повредил мебель и пол в одной из комнат на площади два кв.м.. Всего к ликвидации пожара привлекалось восемь человек и две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU