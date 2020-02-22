2020-02-22T14:42:06+03:00
Звезды

«Пошлая Молли» сыграет воронежцам песни с нового альбома

Музыканты поздравят поклонников с Днём защитников Отечества
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Популярный у молодежи коллектив приедет в наш город 24 февраля. Зрителей ждет мощный звук, крутой свет и дикий слэм. Солист Кирилл Бледный исполнит как старые хиты, так и свои новые песни. Кстати, 11 февраля «Пошлая Молли» выпустит новые композиции, которые без сомнения порадуют фанатов.

Группа была основана в 2016 году музыкантом из Харьковской области. Лидер группы говорит о «Пошлой Молли» как о собирательном образе испорченной школьницы. Коллектив быстро стал популярным. Сейчас их музыку слушают миллионы людей, а клипы группы попадают в топ Ютуба.

В Воронеже «Пошлая Молли» выступит 24 февраля в клубе AURA. Начало в 20.00. 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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