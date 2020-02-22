В Воронежской области на видео сняли горящий электровоз
ЧП случилось в Лискинском районе
Фото: скриншот видео.
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Под селом Пухово в Лискинском районе загорелся электровоз. ЧП случилось в пятницу, 21 февраля. Видеозапись в Сети опубликовали местные жители.
Как рассказали очевидцы, на пожаре никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается. В ГУ МЧС по Воронежской области пояснили, что сообщений о возгорании к ним не поступало.
Горит электровоз. Лискинский район
ИСТОЧНИК KP.RU