В Воронежской области на видео сняли горящий электровоз

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:16:02+03:00

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Под селом Пухово в Лискинском районе загорелся электровоз. ЧП случилось в пятницу, 21 февраля. Видеозапись в Сети опубликовали местные жители.

Как рассказали очевидцы, на пожаре никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается. В ГУ МЧС по Воронежской области пояснили, что сообщений о возгорании к ним не поступало.

podslushano_liski Горит электровоз. Лискинский район

ИСТОЧНИК KP.RU