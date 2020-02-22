Липецкую банду подозревают во втором вооруженном нападении в Воронеже

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:49:44+03:00

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В Воронеже сотрудники полиции установили причастность липецких бандитов к вооруженному нападению на 20-летнего жителя Казани на улице Димитрова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 22 февраля.

Так, в ноябре прошлого года трое жителей Липецкой области в возрасте от 20 до 31 года с пистолетом напали на гостя города и отобрали у него телефон, деньги и другие ценные вещи на общую сумму около 60 тысяч рублей.

По данному факту также возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Напомним, в прошлом году в полицию обратился 30-летний житель Новоусманского района. Тогда мужчина рассказал, что та же липецкая банда избила его и затолкала в машину. Затем его привезли в безлюдное место в районе набережной Авиастроителей. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они потребовали у него деньги. Получив две тысячи рублей, они не остановились. Нападавшие забрали у мужчины ключи от дома, посадили его в автомобиль и отправились по месту его проживания. Из квартиры злоумышленники похитили деньги и документы. Общий ущерб составил больше пяти тысяч рублей. Грабителей задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU