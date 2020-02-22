2020-02-22T11:40:35+03:00
Спорт

В воронежский «Факел» пришел опытный полузащитник из волгоградского «Ротора»

Контракт с клубом подписал Алексей Евсеев
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: с сайта ФК «Факел».Фото: с сайта ФК «Факел».
Изменить размер текста:

Воронежский «Факел» пополнил опытный полузащитник из волгоградского «Ротора» Алексей Евсеев. Игрок подписал контракт до конца сезона. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в пятницу, 21 февраля.

Алексей Евсеев родом из Санкт-Петербурга. Футболом начал заниматься в «Турбостроителе», а с 12-и лет – в «Смене». После на любительском уровне выступал в командах «Зенит» и «Зенит-2», «Урал», «Химки». Последний клуб – «Ротор». Футболист является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.Он дважды становился победителем розыгрыша Кубка ФНЛ – в 2017-м и 2019-м.

В этом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 16 матчах Олимп-ФНЛ и отметился одним голом. А его команда заняла первое место в турнирной таблице.

Напомним, недавно с «Факелом» снова подписал контракт вратарь Александр Саутин. А также линию полузащиты клуб усилил хорошо знакомым воронежским болельщикам игроком – Дмитрием Коробовым.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воронежский «Факел» пришел опытный полузащитник из волгоградского «Ротора»
В Воронежской области ВАЗ влетел в грузовик: один человек пострадал
В Воронеже ушастая сова сбежала из СИЗО
Житель Воронежской области не захотел расставаться со своей иномаркой и вернул долг
Сиротам в воронежском вузе выплатили в два раза меньше положенной компенсации
Воронежец с помощью найденного паспорта получил кредит на 400 тысяч рублей
Пять лет тюрьмы грозят молодому хакеру из Воронежа за взлом игрового аккаунта
С начала года на воронежской железной дороге погибли четыре человека
Известный пианист сыграет воронежцам Шопена
В Воронеже частное предприятие производит агрегаты для космического корабля Boeing
В Воронеже создали интерактивную карту капитального ремонта многоэтажек
За решетку отправили рецидивиста из Воронежской области, избившего любовницу подлокотником от дивана
Студент выпал из общежития воронежского медуниверситета и разбился
В Воронежской области грабитель набросился на пенсионера с кирпичом
Несколько десятков воронежцев потеряли деньги на замене счетчиков
Группа «АнимациЯ» отметит с воронежцами 19-летие
Воронежские мужчины предпочитают создавать семью в возрасте от 25 до 29 лет
На фестивале «Русское лето» воронежцев ждет иммерсивный театр «Письма Первой мировой»
В России разработают единую интерактивную карту воинских захоронений участников Великой Отечественной войны
Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося воронежского дома Гардениных
В Воронежской области вынесли приговор вору, обчистившему сейф с 8,6 миллионами рублей
В Воронежской области мошенники «развели» женщину на полмиллиона рублей