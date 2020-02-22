В воронежский «Факел» пришел опытный полузащитник из волгоградского «Ротора»

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:40:35+03:00

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Воронежский «Факел» пополнил опытный полузащитник из волгоградского «Ротора» Алексей Евсеев. Игрок подписал контракт до конца сезона. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в пятницу, 21 февраля.

Алексей Евсеев родом из Санкт-Петербурга. Футболом начал заниматься в «Турбостроителе», а с 12-и лет – в «Смене». После на любительском уровне выступал в командах «Зенит» и «Зенит-2», «Урал», «Химки». Последний клуб – «Ротор». Футболист является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.Он дважды становился победителем розыгрыша Кубка ФНЛ – в 2017-м и 2019-м.

В этом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 16 матчах Олимп-ФНЛ и отметился одним голом. А его команда заняла первое место в турнирной таблице.

Напомним, недавно с «Факелом» снова подписал контракт вратарь Александр Саутин. А также линию полузащиты клуб усилил хорошо знакомым воронежским болельщикам игроком – Дмитрием Коробовым.

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ИСТОЧНИК KP.RU