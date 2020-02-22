В Воронежской области ВАЗ влетел в грузовик: один человек пострадал

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:17:25+03:00

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В Лисках на улице Матросова ВАЗ столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 22 февраля.

Авария случилась накануне, 21 февраля, в 9 утра. 21-летний водитель ВАЗ-21121 не учел дистанцию до ближайшего авто и влетел в ЗИЛ-431610, которым управлял 29-летний местный житель..

В результате ДТП пострадал 20-летний пассажир легковушки. Его с травмами доставили в больницу.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 129 ДТП, из них в областном центре – 95, на федеральных трассах – 7, в районах области – 27. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU