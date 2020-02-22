Сиротам в воронежском вузе выплатили в два раза меньше положенной компенсации
Прокуратура Центрального района заинтересовалась соблюдением прав детей-сирот, которые недавно выпустились из Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I.
В 2019 году в университете окончили обучение восемь таких студентов. В августе прошлого года они получили денежную компенсацию на покупку продуктов, одежды, обуви и мягкого инвентаря - чуть более 29,4 тыс. рублей каждый.
Вот только в том месяце в Воронежской области размер указанной денежной компенсации превысил 80,4 тысячи рублей. Почему же сироты получили лишь 36,6% от положенного размера?
- Внесено представление в адрес ректора университета об устранений нарушений. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также университет направил письмо в Министерство сельского хозяйства РФ для выделения дополнительного финансирования для полного материального обеспечения детей-сирот, окончивших ВУЗ в 2019 году, - отметили в прокуратуре.
В итоге Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I произвел доплату каждому выпускнику в размере 62 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU