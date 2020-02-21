Воронежец с помощью найденного паспорта получил кредит на 400 тысяч рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T23:53:24+03:00

Кроме того, он использовал чужой документ, чтобы купить телефон

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В августе 2018 года в офис одного из банков Воронежа пришел 32-летний местный житель, чтобы заключить кредитный договор. Ему нужно было получить более 400 тысяч рублей. Вот только этот клиент придумал для этого личность.

Воронежец раздобыл документы: паспорт и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на чужое имя - ранее, как уверял впоследствии сам мужчина, он их просто нашел. После одобрения кредита мужчина, конечно же, не собирался возвращать банку те самые 400 тысяч рублей.

Кроме того, на следующий день мошенник с помощью этих документов оформил в салоне связи кредит на покупку мобильного телефона за 44 тысячи рублей.

- Настоящий владелец документов пояснил, что действительно потерял их, но в полицию не обращался. О получении на его имя кредитов он ничего не знал, об этом ему сообщили сотрудники правоохранительных органов, - прокомментировали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Мужчина признал вину. Ему грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере (ч.ч. 1 и 3 ст. 159 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU