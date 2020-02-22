2020-02-22T08:04:18+03:00
Общество

Житель Воронежской области не захотел расставаться со своей иномаркой и вернул долг

Мужчина сразу же выплатил 600 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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В Грибановском районе судебные приставы выбили из 29-летнего местного жителя долг с помощью ареста его автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.

Как рассказали в ведомстве, суд приговорил мужчину к выплате 600 тысяч рублей долга, но выполнять решение он не спешил. Тогда приставы направили запросы в в кредитные учреждения и регистрирующие органы о наличии денег и имущества у местного жителя. Оказалось, что на него зарегистрирована иномарка Volkswagen Passat.

Должнику отправили постановление об аресте авто. После этого он тут же перечислил сумму долга в полном объеме на депозитный счет районного отдела судебных приставов. Судебное производство закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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