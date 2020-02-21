2020-02-21T22:39:13+03:00
Происшествия

Пять лет тюрьмы грозят молодому хакеру из Воронежа за взлом игрового аккаунта

Мошенник перепродавал ценную информацию
Олег ИВАНОВ
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В Центральный районный суд направлено дело 22-летнего воронежца: ему грозит до 5 лет тюрьмы за то, что он украл и перепродал игровой аккаунт. Есть такая приставка «Sony Playstation». Учетная запись позволяет скачивать и покупать игры, а также смотреть фильмы, сериалы, слушать любимую музыку и получать другие развлечения через интернет. К аккаунту привязан кошелек и «библиотека» того, что хозяин уже успел купить.

По версии следствия, парень решил воспользоваться схемой, которая позволяет «увести» доступ к такому профилю. Молодой человек создал интернет-страницу, идентичную официальной. Соответственно, когда реальный владелец зашел на сайт-обманку, он ввел свои данные о логине и пароле. Их автоматически получил мошенник и попросту менял.

Соответственно в о владения хакера попадал профиль со всеми играми, фильмами и музыкой, что были у предыдущего владельца. Что же 22-летний воронежец делал с этим добром? Продавал тем, кто готов был предложить подходящую цену.

Используя вымышленное имя, мошенник размещал на различных сайтах рекламные объявления о продаже аккаунта, а деньги просил перевести на электронный кошелек по номеру его мобильного телефона.

Говоря же официальным языком, молодому человеку придется ответить за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ) и распространении ее ( ч. 2 ст. 273 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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