С начала года на воронежской железной дороге погибли четыре человека

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:57:23+03:00

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С начала года в Воронежской области на железной дороге погибли четыре человека из-за несоблюдения правил безопасности. Три несчастных случая произошли в январе: на станциях Евдаково, Борисоглебск, а также на участке Воронеж-1 - Отрожка. В феврале еще один человек погиб на перегоне Пухово - Лиски.

Для сравнения за тот же период 2019 года был зафиксирован всего один подобный несчастный случай. Всего же в прошлом году в регионе травмы из-за невнимательности на железной дороге получили 32 человека. Для 19 из них все закончилось смертью.

- Основными причинами происшествий стали переход через железнодорожные пути в неустановленных местах и травмирование электротоком контактной сети. Железная дорога - объект повышенной опасности. Переходить пути можно только в специально оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда и при разрешающих звуковых и световых сигналах. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, пересекать железную дорогу под подвижным составом, залезать на крыши вагонов и ходить в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне, - предупреждают в пресс-службе ЮВЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU