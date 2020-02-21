В Воронеже частное предприятие производит агрегаты для космического корабля Boeing

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:41:18+03:00

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин удивился, что частное предприятие в Воронеже производит агрегаты для пилотируемого космического корабля Starliner американской компании Boeing. Как сообщил ТАСС 21 февраля, при этом он не уточнил название предприятия.

- Эти корабли американские нужны, мы им желаем успехов и подсказываем некоторые вещи, в том числе проводим консультации технических специалистов. В этом нет ничего удивительного. Я вам даже могу сказать, что в Воронеже у нас есть предприятие частное, которое работает на одну из этих фирм американских и делает агрегаты для их пилотируемых кораблей, - цитируют Дмитрия Рогозина, выступившего на международной конференции «Авиационное и космическое страхование в России».

Напомним, под Воронежем изготовят больше половины деталей для будущего космического «грузовика».

ИСТОЧНИК KP.RU