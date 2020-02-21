В Воронеже создали интерактивную карту капитального ремонта многоэтажек

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:22:10+03:00

Всего на карте капремонта в 2020 году – 268 объектов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Правда, пока она отражает только один год

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Воронежцы с помощью интерактивной карты капитального ремонта многоквартирных домов могут теперь ознакомиться с планами на 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 21 февраля.

На карте отмечены многоэтажки, в которых в текущем году выполнят различные строительно-монтажных работы. Также отражены те дома, по которым только идет разработка проектно-сметной документации.

Всего на карте капремонта в 2020 году – 268 объектов. При клике на любой из них появляется окно с перечнем предусмотренных краткосрочным планом работ. Также для поиска на карте интересующего объекта можно воспользоваться строкой поиска.

- Напомним, краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов в 2020 году предусмотрена модернизация в Воронежской области 539 многоквартирных домов общей площадью 1,76 млн кв. м. на сумму 2,4 млрд рублей, из которых 268 домов (1,3 млрд рублей) расположены в г. Воронеже и 271 дом (1,1 млрд рублей) – в муниципальных районах Воронежской области, - сообщили в региональном Фонде капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU