2020-02-21T19:12:55+03:00
Происшествия

За решетку отправили рецидивиста из Воронежской области, избившего любовницу подлокотником от дивана

Мужчине не нравилось, как сожительница готовила
Олег ИВАНОВ
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Грибановский районный суд приговорил 53-летнего местного жителя к 3 годам колонии общего режима. Ранее его судили за убийства, хранение боеприпасов и умышленное повреждение имущества. На этот раз он причинил тяжкий вреда здоровью.

В сентябре 2019 года преступник выпивал со своей 42-летней сожительницей. При этом ему не понравилась еда, приготовленная женщиной, за это он и начал ее избивать. Бил жестоко, не разбирая, руками, ногами, ремнем и даже деревянным подлокотником от дивана.

В итоге женщина сломала ребро, что привело к пневмотораксу. Впоследствии телесные повреждения квалифицировались судмедэкспертами, как тяжкий вред здоровью. Рецидивист полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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