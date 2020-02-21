В Воронежской области грабитель набросился на пенсионера с кирпичом

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:34:03+03:00

Изменить размер текста: A A

20 февраля около 17.25 у одного из продуктовых магазинов на улице 3-го Интернационала в Бутурлиновке грабитель напал на 74-летнего пенсионера. Пожилой мужчина возвращался домой с полным пакетом с продуктами. Он потратил около 600 рублей.

Увидев старика, преступник схватил кирпич, подбежал к пенсионеру и ударил его по голове. Пожилой мужчина упал, а грабитель побежал.

Случайным очевидцем стал молодой человек, проезжавший мимо на автомобиле. Парень решил догнать грабителя. Не пробежав и пятисот метров, преступник остановился, тут-то его и скрутил мужчина. Он удерживал грабителя до приезда полицейских.

В отделе полиции 41-летний грабитель признался, что перепил, после чего ему очень захотелось перекусить, а денег на продукты не оказалось. Не придумав ничего лучше, он решил совершить преступление.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пенсионеру оказали медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU