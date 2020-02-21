Несколько десятков воронежцев потеряли деньги на замене счетчиков

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:46:47+03:00

Оказалось, что работы проводила фирма, у которой не было на то полномочий

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За последние два дня несколько десятков воронежцев пострадали, доверив замену индивидуальных приборов учета (ИПУ) компании «Водоканал Монтаж Строй». Работники меняли счетчик, а потом опломбировку, заявляя, что действуют от имени городского водоканала. Получалось дорого.

- По окончании межповерочного интервала ИПУ абонент сам решает, выбрать поверку или замену счетчика. При этом новый счетчик необходимо опломбировать. И важно знать, что опломбировку по закону имеет право проводить только поставщик ресурса или исполнитель коммунальной услуги. В нашем городе это «РВК-Воронеж» либо организация, управляющая жилым домом. Соответственно, в работу акты опломбировки от ООО «Водоканал Монтаж Строй» мы принять не можем. И получается, что свои деньги воронежцы потратили впустую, - комментирует начальник отдела по контролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж» Вероника Сенина.

«Водоканал Монтаж Строй» зарегистрировано в городе Чегем Кабардино-Балкарской Республики. Свои услуги компания предлагает не только воронежцам. Сейчас «РВК-Воронеж» готовит обращение в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку деятельности этой фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU