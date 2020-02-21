Воронежские мужчины предпочитают создавать семью в возрасте от 25 до 29 лет

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:24:45+03:00

Об этом и других особенностях представителей сильного пола в нашем регионе

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Ко Дню защитника Отечества в Воронежстате подсчитали, что на 1000 мужчин в регионе приходится 1178 женщин. Стабильное численное «превосходство» начинается с 35 лет и с возрастом только увеличивается.

- Наибольшая диспропорция складывается в пожилых возрастах – после 65 лет мужчин становится в 1.6 раза меньше, чем женщин, а после 80 лет число женщин уже в 2.8 раза больше, чем мужчин, - сообщают следователи.

Средний возраст мужчины в Воронежской области – 39 лет. Причем в городах мужское население моложе (38.2), чем в сельской местности (41.1).

Уровень занятости мужчин (65.7 %) значительно превысил уровень занятости женщин (50.5 %).

При этом в 2019 году в области 22 тысячи мужчин относились к безработным. Примечательно, что безработные мужчины быстрее находили работу, чем безработные женщины. Среднее время поиска работы безработными мужчинами составило 5,3 месяца, а женщинами – 5,6 месяца.

Мужчины предпочитают создавать семью в возрасте от 25 до 29 лет - в это время свою «половинку» находит каждый третий мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU