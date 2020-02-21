2020-02-21T16:24:50+03:00
Общество

В России разработают единую интерактивную карту воинских захоронений участников Великой Отечественной войны

Также в Год памяти и славы запланирован весенний субботник, в рамках которого более 50 тысяч волонтеров благоустроят порядка 5 тысяч воинских мемориалов по всей России
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На днях состоялось первое заседание Оргкомитета «Наша Победа», который создан в целях подготовки и проведения на системной основе мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и патриотическому воспитанию граждан России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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