В России разработают единую интерактивную карту воинских захоронений участников Великой Отечественной войны
Также в Год памяти и славы запланирован весенний субботник, в рамках которого более 50 тысяч волонтеров благоустроят порядка 5 тысяч воинских мемориалов по всей России
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На днях состоялось первое заседание Оргкомитета «Наша Победа», который создан в целях подготовки и проведения на системной основе мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и патриотическому воспитанию граждан России.
ИСТОЧНИК KP.RU