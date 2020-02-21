2020-02-21T15:21:49+03:00
Происшествия

В Воронежской области мошенники «развели» женщину на полмиллиона рублей

Ее напугали стандартным обманом
Юрий КОЗЛОВ
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52-летней жительнице Верхнехавского района позвонил неизвестный мужчина и заявил, что ее банковскую карту взломали и могут в любой момент снять с нее деньги. И тут же предложил их перевести на защищенный резервный счет. Испуганная женщина «кинула» 500 тысяч рублей на указанные их реквизиты. И только потом поняла, что стала жертвой мошенника и пошла в воронежский отдел полиции № 1.

- Всего 20 февраля зарегистрировали десять случаев мошенничества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – Общий ущерб от действий аферистов составил более миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В очередной раз призываем воронежцев и жителей области не сообщать свои личные данные незнакомцам, тщательно проверять то, что они говорят, не проводить по их указаниям никаких операций с деньгами. А если все же стали жертвой мошенника, не медлите – сразу идите в полицию. Чем раньше туда обратитесь, тем больше шансов поймать афериста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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