Захар Прилепин про установку памятника Юрию Хою в Воронеже: «Мне кажется это странноватым»

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:05:44+03:00

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21 февраля писатель Захар Прилепин посетил Воронеж. В частности, с публицистом обсудили движение за установку памятника панк-певцу Юрию Хою (Клинских), основателю группы «Сектор Газа». Однако, как выяснилось, данная идея не по душе Захару Прилепину.

- Культурный вклад этого замечательного человека, кумира следующего после моего поколения, мне кажется недостаточным для того, чтобы зафиксировать его в памяти поколений. Я думаю, что через 10-15 лет, когда вырастет поколение, причастное к его песням, значимость его минимизируется. Понимаете, это примета одного определенного времени - начала 90-х годов. В стране, я даже не буду говорить Пушкина и Лермонтова, но в стране Высоцкого, Галича и Вертинского, соседство с этим замечательным человеком, товарищем Хоем, мне кажется, несколько даже странноватым. Я уважаю чувства юности, молодости, радости, танца, которые были у людей в это время, но у нас также были популярны Юра Шатунов, Женя Белоусов, группа «Красная плесень» - целые стадионы собирали. Давайте везде наставим памятников. Мы же серьезная страна с огромным наследием. У нас такие персонажи есть в русской культуре, поразительные, которым не то, что памятника, доски не висит на стене. А Хою поставим? Не очень понятна мне эта идея с точки зрения эстетики и нормы, - считает Захар Прилепин.

При этом писатель признался, что не увлекался музыкой «Сектора Газа» и в молодости, однако волей-неволей слышал ее.

- Конечно, я слушал другую музыку – Александра Башлачева или «Калинов мост». Но мне в ОМОНе всю башку этим Хоем «прогрызли». Я наизусть его знаю. Тогда групп матерных много было – их слушали, - рассказывает собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU